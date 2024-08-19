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Аварія яхти біля Сицилії: один загиблий, серед зниклих – відомий бізнесмен

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Новини — Понеділок, 19 серпня 2024, 16:07 — Олег Павлюк

У результаті аварії розкішної яхти Bayesian неподалік від італійського острова Сицилія вранці в понеділок, 19 серпня, загинула щонайменше одна людина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пожежно-рятувальна служба Італії.

Італійські рятувальники зазначили, що в межах операції біля селища Портічелло на Сицилії "знайшли бездиханне тіло чоловіка за межами затонулого судна".

"Пошукові операції тривають за координації на морі з боку Берегової охорони Італії", – йдеться в повідомленні.

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Італійська берегова охорона продовжує пошук шести зниклих безвісти – одного члена екіпажу та громадян Британії, США й Канади. Британські ЗМІ пишуть, що серед зниклих – відомий британський підприємець Майк Лінч.

50-метрова яхта під британським прапором затонула на світанку понеділка, коли в районі Портічелло здійнявся вихор і штормовий вітер.

Італійська берегова охорона врятувала 15 людей, серед них дитина.

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