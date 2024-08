Глава Пентагону та Умєров провели другу за тиждень розмову

Міністри оборони США та України у понеділок провели нову телефонну розмову, другу за менш як тиждень.

Як повідомляє "Європейська правда", комюніке про спілкування міністрів опублікувала пресслужба Пентагону.

Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Рустем Умєров 19 серпня провели нову телефонну розмову. Наскільки відомо, останній раз перед тим вони спілкувалися 14 серпня.

Spoke with my Ukrainian counterpart @rustem_umerov yesterday regarding battlefield dynamics & Ukraine’s ongoing operations. The 🇺🇸, along with Allies & partners, remains committed to providing 🇺🇦 with the priority security assistance needed to defend against Russian aggression.

