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Глава Пентагону та Умєров провели другу за тиждень розмову

Новини — Вівторок, 20 серпня 2024, 16:33 — Марія Ємець

Міністри оборони США та України у понеділок провели нову телефонну розмову, другу за менш як тиждень.

Як повідомляє "Європейська правда", комюніке про спілкування міністрів опублікувала пресслужба Пентагону.

Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Рустем Умєров 19 серпня провели нову телефонну розмову. Наскільки відомо, останній раз перед тим вони спілкувалися 14 серпня. 

У комюніке американської сторони зазначають, що йшлося про розвиток ситуації на полі бою, триваючі операції України та роботу над посиленням армії і навчанням.

"Міністр Умєров повідомив останню інформацію про вплив триваючих атак РФ. Міністри Остін та Умєров також обговорили наступну зустріч Контактної групи з оборони України, щоб продовжити забезпечувати нагальні військові потреби України", – зазначили у пресслужбі. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо операції України у Курській області РФ назвав її "реальною дилемою" для очільника Кремля Владіміра Путіна.

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