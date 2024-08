Глава Пентагона и Умеров провели второй за неделю разговор

Министры обороны США и Украины в понедельник провели новый телефонный разговор, второй менее чем за неделю.

Как сообщает "Европейская правда", коммюнике об общении министров опубликовала пресс-служба Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров 19 августа провели новый телефонный разговор. Насколько известно, последний раз перед тем они общались 14 августа.

Spoke with my Ukrainian counterpart @rustem_umerov yesterday regarding battlefield dynamics & Ukraine’s ongoing operations. The 🇺🇸, along with Allies & partners, remains committed to providing 🇺🇦 with the priority security assistance needed to defend against Russian aggression.

Реклама: