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Глава Пентагона и Умеров провели второй за неделю разговор

Новости — Вторник, 20 августа 2024, 16:33 — Мария Емец

Министры обороны США и Украины в понедельник провели новый телефонный разговор, второй менее чем за неделю.

Как сообщает "Европейская правда", коммюнике об общении министров опубликовала пресс-служба Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров 19 августа провели новый телефонный разговор. Насколько известно, последний раз перед тем они общались 14 августа. 

В коммюнике американской стороны отмечается, что речь шла о развитии ситуации на поле боя, продолжающихся операциях Украины и работе над усилением армии и обучением.

"Министр Умеров сообщил последнюю информацию о влиянии продолжающихся атак РФ. Министры Остин и Умеров также обсудили следующую встречу Контактной группы по обороне Украины, чтобы продолжить обеспечивать насущные военные потребности Украины", – отметили в пресс-службе.

Напомним, президент США Джо Байден в своих первых комментариях относительно операции Украины в Курской области РФ назвал ее "реальной дилеммой" для главы Кремля Владимира Путина.

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