Фінляндія хоче восени визначитись, де будувати тротиловий завод
Уряд Фінляндії хоче восени 2024 року ухвалити рішення щодо будівництва заводу з виробництва тротилових вибухових речовин, покликаного задовольнити потребу в одному з ключових компонентів для артилерійських снарядів.
Про це в коментарі Yle заявив фінський міністр оборони Антті Хяккянен, повідомляє "Європейська правда".
Хяккянен запевнив, що Фінляндія все ще зацікавлена в будівництві тротилового заводу.
"У нас є можливість або побудувати цей тротиловий завод повністю за рахунок власних національних ресурсів, або разом із нашими союзниками. І це рішення може бути ухвалене в найближчому майбутньому", – додав він.
Уперше про плани побудувати тротиловий завод у Фінляндії стало відомо у травні. Відтоді, каже Хяккянен, уряд провів значну дослідницьку роботу й визначив потреби країн-союзників.
"Усі визнають цю потребу (в тротилі. – Ред.), яку підкреслила війна в Україні. Іншими словами, вибухівка потрібна. Це ключова частина нашої оборони", – вважає він.
Міністр оборони Фінляндії також сподівається, що оборонна промисловість загалом може стати рушієм фінського експорту.
Нагадаємо, в грудні 2023 року Антті Хякканен ухвалив рішення про збільшення потужностей з місцевого виробництва боєприпасів для того, щоб уможливити довгострокову підтримку України.
Також повідомлялося, що Фінляндія починає вивчати можливість виробництва власної бронетехніки в Україні у відповідь на прохання українського президента Володимира Зеленського.