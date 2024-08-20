Финляндия хочет осенью определиться, где строить тротиловый завод

Правительство Финляндии хочет осенью 2024 года принять решение о строительстве завода по производству тротиловых взрывчатых веществ, призванного удовлетворить потребность в одном из ключевых компонентов для артиллерийских снарядов.

Об этом в комментарии Yle заявил финский министр обороны Антти Хяккянен, сообщает "Европейская правда".

Хяккянен заверил, что Финляндия все еще заинтересована в строительстве тротилового завода.

"У нас есть возможность либо построить этот тротиловый завод полностью за счет собственных национальных ресурсов, или вместе с нашими союзниками. И это решение может быть принято в ближайшем будущем", – добавил он.

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Впервые о планах построить тротиловый завод в Финляндии стало известно в мае. С тех пор, говорит Хяккянен, правительство провело значительную исследовательскую работу и определило потребности стран-союзников.

"Все признают эту потребность (в тротиле. – Ред.), которую подчеркнула война в Украине. Другими словами, взрывчатка нужна. Это ключевая часть нашей обороны", – считает он.

Министр обороны Финляндии также надеется, что оборонная промышленность в целом может стать двигателем финского экспорта.

Напомним, в декабре 2023 года Антти Хякканен принял решение об увеличении мощностей по местному производству боеприпасов для того, чтобы сделать возможной долгосрочную поддержку Украины.

Также сообщалось, что Финляндия начинает изучать возможность производства собственной бронетехники в Украине в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского.