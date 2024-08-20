Bloomberg: Союзники України не встигають передати їй засоби ППО, як обіцяли

Деякі союзники України в НАТО не встигають виконати обіцянки стосовно прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству Bloomberg розповіли поінформовані джерела.

За словами джерел Bloomberg, деякі члени НАТО досі не виконали зобов'язання, які підтвердили на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні, зокрема про відправлення щонайменше п'яти додаткових систем ППО дальнього радіусу дії.

Вони вважають, що обіцяні країнами Альянсу поставки зброї можуть не відбутись до осені, коли в Україні очікують відновлення російських ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури.

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Один із посадовців у розмові з Bloomberg зазначив, що деякі союзники України вчасно не надають військове спорядження українським силам резерву, що негативно впливає на обороноздатність України.

Нагадаємо, на саміті НАТО союзники пообіцяли Україні загалом сім систем ППО дальнього радіусу дії, включно з тими, які вже були на той час передані.

США, Німеччина та Румунія пообіцяли надіслати по одному ЗРК Patriot, ще один збере коаліція країн на чолі з Нідерландами із запчастин. А Італія пообіцяла надіслати зенітно-ракетний комплекс SAMP-T.

Президент Володимир Зеленський тоді висловив сподівання, що оголошені системи протиповітряної оборони надійдуть в Україну якомога скоріше.

Деталі у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.