Bloomberg: Союзники Украины не успевают передать ей средства ПВО, как обещали

Некоторые союзники Украины в НАТО не успевают выполнить обещания по ускорению поставок систем противовоздушной обороны и другого военного оборудования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Bloomberg рассказали информированные источники.

По словам источников Bloomberg, некоторые члены НАТО до сих пор не выполнили обязательства, которые подтвердили на саммите Альянса в Вашингтоне в июле, в частности об отправке не менее пяти дополнительных систем ПВО дальнего радиуса действия.

Они считают, что обещанные странами Альянса поставки оружия могут не состояться до осени, когда в Украине ожидают возобновления российских ударов по критически важным объектам инфраструктуры.

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Один из чиновников в разговоре с Bloomberg отметил, что некоторые союзники Украины вовремя не предоставляют военное снаряжение украинским силам резерва, что негативно влияет на обороноспособность Украины.

Напомним, на саммите НАТО союзники пообещали Украине в целом семь систем ПВО дальнего радиуса действия, включая те, которые уже были в то время переданы.

США, Германия и Румыния пообещали прислать по одному ЗРК Patriot, еще один соберет коалиция стран во главе с Нидерландами из запчастей. А Италия пообещала прислать зенитно-ракетный комплекс SAMP-T.

Президент Владимир Зеленский тогда выразил надежду, что объявленные системы противовоздушной обороны поступят в Украину как можно скорее.

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