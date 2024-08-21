Віцеканцлер Німеччини: Підтримка України збережеться без жодних "але"

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запевняє, що підтримка України з боку його країни збережеться.

Про це він заявив в інтерв'ю Berliner Morgenpost, повідомляє "Європейська правда".

За словами Габека, зобов'язання перед Україною "діють без усіляких "якщо" і "але".

"Україна в майбутньому отримає гроші, на які вона зможе закупити гостро необхідні системи озброєння. Наскільки я знаю, це станеться наприкінці року", – сказав він.

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Віцеканцлер нагадав, що Україна отримає 50-мільярдний кредит, виплата якого відбуватиметься за рахунок заморожених активів російського Центробанку

Ще 4 мільярди євро будуть доступні з федерального бюджету у 2025 році, додав він.

Габек зазначив, що якщо цього не станеться, "нам доведеться провести нову дискусію", а підтримку доведеться "шукати в інший спосіб".

Він визнав, що перехід до запланованої моделі з кредитом від G7 може стати проблемою, "якщо нові замовлення більше не можуть бути розміщені через те, що попередні бюджетні асигнування вичерпані".

Габек запропонував знайти прагматичне рішення з Україною.

"Це вимагатиме забезпечення того, щоб системи озброєнь були замовлені зараз, а оплачені пізніше з фондів G7", – сказав він.

На запитання, чи піде Німеччина назустріч, якщо США припинять підтримку України – наприклад, за президентства Дональда Трампа, – Габек відповів: "Так. Тоді ми не залишимо Україну наодинці".

Нагадаємо, минулими вихідними німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Детальніше читайте у статті: Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні.