Вице-канцлер Германии: Поддержка Украины сохранится без всяких "но"

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек уверяет, что поддержка Украины со стороны его страны сохранится.

Об этом он заявил в интервью Berliner Morgenpost, сообщает "Европейская правда".

По словам Хабека, обязательства перед Украиной "действуют без всяких "если" и "но".

"Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения. Насколько я знаю, это произойдет в конце года", – сказал он.

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Вице-канцлер напомнил, что Украина получит 50-миллиардный кредит, выплата которого будет происходить за счет замороженных активов российского Центробанка

Еще 4 млрд евро будут доступны из федерального бюджета в 2025 году, добавил он.

Хабек отметил, что если этого не произойдет, "нам придется провести новую дискуссию", а поддержку придется "искать другим способом".

Он признал, что переход к запланированной модели с кредитом от G7 может стать проблемой, "если новые заказы больше не могут быть размещены из-за того, что предыдущие бюджетные ассигнования исчерпаны".

Хабек предложил найти прагматичное решение с Украиной.

"Это потребует обеспечения того, чтобы системы вооружений были заказаны сейчас, а оплачены позже из фондов G7", – сказал он.

На вопрос, пойдет ли Германия навстречу, если США прекратят поддержку Украины – например, при президентстве Дональда Трампа, – Хабек ответил: "Да. Тогда мы не оставим Украину один на один".

Напомним, в минувшие выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.