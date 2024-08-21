Російські журналісти стежили за яхтою президента Фінляндії
Новини — Середа, 21 серпня 2024, 11:12 —
Журналісти російського державного телеканалу "Россия-1" стежили за президентом Фінляндії Александером Стуббом під час його візиту на Аландські острови минулого тижня.
Про це йдеться у публікації Ilta-Sanomat, повідомляє "Європейська правда".
На початку репортажу російські камери зафіксували Стубба, який виступає перед натовпом на площі в Марієгамні.
У репортаж також було включено фрагмент із пресконференції фінського президента на Аландських островах.
Потім слідує рідкісна публічна поява російського консула на Аландських островах Александра Рогова, який бере знімальну групу на прогулянку човном.
У середині запливу російська знімальна група починає стежити за яхтою Стубба Gold Coast VIII, з палуби якої махають російському катеру.
Видання припускає, що човен з російськими журналістами навмисно відправився у плавання в той самий час, коли човен Стубба залишав Марієгамн.
Фінська поліція безпеки повідомила, що немає нічого забороненого у фотографуванні президента в громадських місцях.
Водночас у відомстві визнали, що метою репортажу було вплинути на імідж Фінляндії серед внутрішньої російської аудиторії.
Своєю чергою у МЗС Фінляндії заявили, що хоча канал "Россия-1" перебуває під санкціями ЄС, ці санкції не заважають каналу збирати інформацію або проводити інтерв'ю в країнах ЄС.
Варто зазначити, що нещодавно у Фінляндії виник скандал з відпусткою прем'єр-міністра Петтері Орпо.
А у Литві опозиція заявила про наміри викликати міністра закордонних справ і лідера християнських демократів Габріелюса Ландсбергіса через інформацію про придбану ним у Греції віллу.