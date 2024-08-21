Російські журналісти стежили за яхтою президента Фінляндії

Журналісти російського державного телеканалу "Россия-1" стежили за президентом Фінляндії Александером Стуббом під час його візиту на Аландські острови минулого тижня.

Про це йдеться у публікації Ilta-Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

На початку репортажу російські камери зафіксували Стубба, який виступає перед натовпом на площі в Марієгамні.

У репортаж також було включено фрагмент із пресконференції фінського президента на Аландських островах.

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Потім слідує рідкісна публічна поява російського консула на Аландських островах Александра Рогова, який бере знімальну групу на прогулянку човном.

У середині запливу російська знімальна група починає стежити за яхтою Стубба Gold Coast VIII, з палуби якої махають російському катеру.

Видання припускає, що човен з російськими журналістами навмисно відправився у плавання в той самий час, коли човен Стубба залишав Марієгамн.

Фінська поліція безпеки повідомила, що немає нічого забороненого у фотографуванні президента в громадських місцях.

Водночас у відомстві визнали, що метою репортажу було вплинути на імідж Фінляндії серед внутрішньої російської аудиторії.

Своєю чергою у МЗС Фінляндії заявили, що хоча канал "Россия-1" перебуває під санкціями ЄС, ці санкції не заважають каналу збирати інформацію або проводити інтерв'ю в країнах ЄС.

Варто зазначити, що нещодавно у Фінляндії виник скандал з відпусткою прем'єр-міністра Петтері Орпо.

А у Литві опозиція заявила про наміри викликати міністра закордонних справ і лідера християнських демократів Габріелюса Ландсбергіса через інформацію про придбану ним у Греції віллу.