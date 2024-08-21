Российские журналисты следили за яхтой президента Финляндии
Новости — Среда, 21 августа 2024, 11:12 —
Журналисты российского государственного телеканала "Россия-1" следили за президентом Финляндии Александером Стуббом во время его визита на Аландские острова на прошлой неделе.
Об этом говорится в публикации Ilta-Sanomat, сообщает "Европейская правда".
В начале репортажа российские камеры зафиксировали Стубба, выступавшего перед толпой на площади в Мариехамне.
В репортаж также был включен фрагмент с пресс-конференции финского президента на Аландских островах.
Затем следует редкое публичное появление российского консула на Аландских островах Александра Рогова, который берет съемочную группу на прогулку на лодке.
В середине заплыва российская съемочная группа начинает следить за яхтой Стубба Gold Coast VIII, с палубы которой машут российскому катеру.
Издание предполагает, что лодка с российскими журналистами намеренно отправилась в плавание в то же время, когда лодка Стубба покидала Мариехамн.
Финская полиция безопасности сообщила, что нет ничего запрещенного в фотографировании президента в общественных местах.
В то же время в ведомстве признали, что целью репортажа было повлиять на имидж Финляндии среди внутренней российской аудитории.
В свою очередь в МИД Финляндии заявили, что хотя канал "Россия-1" находится под санкциями ЕС, эти санкции не мешают каналу собирать информацию или проводить интервью в странах ЕС.
Стоит отметить, что недавно в Финляндии возник скандал с отпуском премьер-министра Петтери Орпо.
А в Литве оппозиция заявила о намерениях вызвать министра иностранных дел и лидера христианских демократов Габриэлюса Ландсбергиса из-за информации о приобретенной им в Греции вилле.