Российские журналисты следили за яхтой президента Финляндии

Журналисты российского государственного телеканала "Россия-1" следили за президентом Финляндии Александером Стуббом во время его визита на Аландские острова на прошлой неделе.

Об этом говорится в публикации Ilta-Sanomat, сообщает "Европейская правда".

В начале репортажа российские камеры зафиксировали Стубба, выступавшего перед толпой на площади в Мариехамне.

В репортаж также был включен фрагмент с пресс-конференции финского президента на Аландских островах.

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Затем следует редкое публичное появление российского консула на Аландских островах Александра Рогова, который берет съемочную группу на прогулку на лодке.

В середине заплыва российская съемочная группа начинает следить за яхтой Стубба Gold Coast VIII, с палубы которой машут российскому катеру.

Издание предполагает, что лодка с российскими журналистами намеренно отправилась в плавание в то же время, когда лодка Стубба покидала Мариехамн.

Финская полиция безопасности сообщила, что нет ничего запрещенного в фотографировании президента в общественных местах.

В то же время в ведомстве признали, что целью репортажа было повлиять на имидж Финляндии среди внутренней российской аудитории.

В свою очередь в МИД Финляндии заявили, что хотя канал "Россия-1" находится под санкциями ЕС, эти санкции не мешают каналу собирать информацию или проводить интервью в странах ЕС.

Стоит отметить, что недавно в Финляндии возник скандал с отпуском премьер-министра Петтери Орпо.

А в Литве оппозиция заявила о намерениях вызвать министра иностранных дел и лидера христианских демократов Габриэлюса Ландсбергиса из-за информации о приобретенной им в Греции вилле.