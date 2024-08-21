У Польщі подав у відставку заступник міністра, який поїхав у відпустку службовим авто 

Заступник міністра юстиції Польщі від "Лівих" визнав свою помилку та пішов у відставку після того, як стало відомо про використання ним службової машини компанії під час відпустки.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Днями польські ЗМІ опублікували матеріал про те, що заступник міністра юстиції Бартломей Цьонжинський поїхав у приватну відпустку до Словенії на лімузині компанії та двічі сплатив за пальне службовою карткою.

Машина і картка належали Польському центру розвитку технологій, де Цьонжинський працював до того, як став міністром.

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Після розголосу заступник міністра заявив, що "уявлення не мав, що не має права цього робити", та повідомив, що компенсував вартість коштів на пальне і вибачився за ситуацію.

На спільній пресконференції з лідером "Лівих" він заявив, що йде у відставку, і прем’єр Дональд Туск прийняв її.

"Ця помилка вимагає визнання відповідальності і наслідків", – зазначив Цьонжинський.

У Фінляндії також виник скандал з відпусткою прем'єр-міністра – з інших причин.

У Литві опозиція погрожувала викликати для пояснень міністра закордонних справ і лідера християнських демократів Габріелюса Ландсбергіса через інформацію про придбану ним у Греції віллу.