В Польше подал в отставку заместитель министра, который ездил в отпуск на служебном авто

Заместитель министра юстиции Польши от "Левых" признал свою ошибку и ушел в отставку после того, как стало известно об использовании им служебной машины компании во время отпуска.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На днях польские СМИ опубликовали материал о том, что заместитель министра юстиции Бартломей Цёнжинский поехал в частный отпуск в Словению на лимузине компании и дважды оплатил топливо служебной карточкой.

Машина и карта принадлежали Польскому центру развития технологий, где Цёнжинский работал до того, как стал министром.

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После огласки заместитель министра заявил, что "понятия не имел, что не имеет права этого делать", и сообщил, что компенсировал стоимость средств на топливо и извинился за ситуацию.

На совместной пресс-конференции с лидером "Левых" он заявил, что уходит в отставку, и премьер Дональд Туск принял ее.

"Эта ошибка требует признания ответственности и последствий", – отметил Цёнжинский.

В Финляндии также возник скандал с отпуском премьер-министра – по другим причинам.

В Литве оппозиция угрожала вызвать для объяснений министра иностранных дел и лидера христианских демократов Габриэлюса Ландсбергиса из-за информации о приобретенной им в Греции вилле.