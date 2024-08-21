Експрем’єрка Франції хоче очолити партію Макрона

Колишня голова французького уряду Елізабет Борн заявила про наміри поборотись за посаду голови партії президента Емманюеля Макрона "Відродження".

Про це вона сказала в інтерв’ю Le Parisien, повідомляє "Європейська правда".

Борн стверджує, що вона на посаді генерального секретаря "Відродження" хоче "об'єднати людей у дуже широкому сенсі", аби "зберегти єдність цієї партії".

"Партія не призначена бути командою президента. Вона повинна зосередитися насамперед на глибокому мисленні та мобілізації своїх членів", – вважає експрем’єрка Франції.

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Коментуючи наміри поборотись за лідерство над "Відродженням" свого наступника, а також лідера президентської фракції в Національній асамблеї Габріеля Атталя, Борн сказала, що "традиційно не прийнято бути головою фракції і водночас очолювати партію".

63-річна Елізабет Борн була призначена на посаду голови уряду Франції у травні 2022 року, після перемоги президента на виборах, і стала другою жінкою на цій посаді в історії країни.

Вона пішла у відставку в лютому 2024-го на тлі низького рейтингу після проведення пенсійної реформи.

Між Елізабет Борн та її наступником, Габріелем Атталем, склались напружені відносини після відставки першої. Експрем’єрка, як відомо, також претендувала на те, щоб очолити фракцію "Відродження" в Нацасамблеї, але передумала.

З’їзд президентської партії відбудеться до кінця листопада. Її нинішній генеральний секретар, голова французького МЗС Стефан Сежурне, який перебував на посаді з 2022 року, має покинути пост.