Экс-премьер Франции хочет возглавить партию Макрона

Бывшая глава французского правительства Элизабет Борн заявила о намерениях побороться за пост главы партии президента Эмманюэля Макрона "Возрождение".

Об этом она сказала в интервью Le Parisien, сообщает "Европейская правда".

Борн утверждает, что она на посту генерального секретаря "Возрождение" хочет "объединить людей в очень широком смысле", чтобы "сохранить единство этой партии".

"Партия не предназначена быть командой президента. Она должна сосредоточиться прежде всего на глубоком мышлении и мобилизации своих членов", – считает экс-премьер Франции.

Реклама:

Комментируя намерения побороться за лидерство над "Возрождением" своего преемника, а также лидера президентской фракции в Национальной ассамблее Габриэля Атталя, Борн сказала, что "традиционно не принято быть главой фракции и одновременно возглавлять партию".

63-летняя Элизабет Борн была назначена на пост главы правительства Франции в мае 2022 года, после победы президента на выборах, и стала второй женщиной на этом посту в истории страны.

Она ушла в отставку в феврале 2024-го на фоне низкого рейтинга после проведения пенсионной реформы.

Между Элизабет Борн и ее преемником, Габриэлем Атталем, сложились напряженные отношения после отставки первой. Экс-премьер, как известно, также претендовала на то, чтобы возглавить фракцию "Возрождение" в Нацассамблее, но передумала.

Съезд президентской партии состоится до конца ноября. Ее нынешний генеральный секретарь, глава французского МИД Стефан Сежурне, который находился на посту с 2022 года, должен покинуть пост.