Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн у понеділок, 8 січня, подала до Єлисейського палацу заяву про відставку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У своїй заяві про відставку Борн підкреслила, що вважає "більш необхідним, ніж будь-коли, продовжувати реформи", й "разом із членами нинішнього уряду займатиметься поточними справами до призначення нового".

Таким чином, разом із прем'єркою у відставку піде й увесь склад уряду Франції, але до призначення нового вони продовжують виконувати обов'язки.

У Twitter (X) президент Франції Емманюель Макрон подякував прем'єрці за "роботу на благо нашої нації", відзначивши, що вона "втілювала наш проєкт із мужністю, відданістю та рішучістю державних діячів".

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

Чутки про відставку голови французького уряду в місцевих ЗМІ регулярно згадувались в останні дні на тлі невдоволеності населення реформами Макрона. Одне з опитувань показало, що 66% жителів Франції виступають за зміну голови уряду, що стало одним із найбільших показників за останні майже десять років.

Серед імовірних наступників Борн французькі медіа називали різних кандидатів. Це може бути міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, близький до Макрона колишній міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді чи міністр освіти Габріель Атталь.

Єлисейський палац офіційно поки не оголошував, кого Макрон хоче запропонувати на посаду прем'єра.

62-річна Елізабет Борн була призначена на посаду голови уряду Франції у травні 2022 року, після перемоги президента на виборах, і стала другою жінкою на цій посаді в історії країни.