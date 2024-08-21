Канцлер Німеччини здійснив перший за 12 років візит до Кишинева

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу здійснив офіційний візит до Кишинева та зустрівся з Маєю Санду, що стало першим візитом німецького канцлера в країну за останні за 12 років.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Шольц прибув до Кишинева у середу 21 серпня на запрошення президентки Маї Санду. На спільній пресконференції лідери згадали, що говорили про вплив на Молдову війни Росії проти України, гібридні загрози для країни та євроінтеграційні успіхи Молдови.

З Facebook Маї Санду

Санду дякувала Німеччині за підтримку у рамках різних проєктів, а Шольц зазначив, що така допомога продовжиться.

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"Ми знаємо, як проросійські політики намагаються дестабілізувати вашу країну, зокрема на тлі президентських виборів і вступу Молдови у ЄС", – зазначив канцлер, відзначивши, що Молдова успішно чинить спротив цьому впливу.

"Для нас у Німеччині очевидно, що ми маємо підтримувати вас на європейському шляху. Це розширення – в інтересах ЄС, Німеччини та Молдови", – сказав Олаф Шольц.

Останній перед цим візит німецького канцлера до Молдови відбувся 12 років тому, тоді цю посаду обіймала Ангела Меркель.

Наступного тижня до Кишинева приїдуть президенти держав Балтії.

Нагадаємо, 1 серпня у Молдові офіційно почалася президентська передвиборча кампанія, яка є украй важливою – і для чинної влади, і для її партнерів на Заході, і для Кремля, який намагається повернути Молдову у свою орбіту.

Детальніше про вибори у Молдові – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.