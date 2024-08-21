Канцлер Германии совершил первый за 12 лет визит в Кишинев

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду совершил официальный визит в Кишинев и встретился с Майей Санду, что стало первым визитом немецкого канцлера в страну за последние 12 лет.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Шольц прибыл в Кишинев в среду 21 августа по приглашению президента Майи Санду. На совместной пресс-конференции лидеры вспомнили, что говорили о влиянии на Молдову войны России против Украины, гибридные угрозы для страны и евроинтеграционные успехи Молдовы.

Из Facebook Майи Санду

Санду благодарила Германию за поддержку в рамках различных проектов, а Шольц отметил, что такая помощь продолжится.

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"Мы знаем, как пророссийские политики пытаются дестабилизировать вашу страну, в частности на фоне президентских выборов и вступления Молдовы в ЕС", – отметил канцлер, отметив, что Молдова успешно сопротивляется этому влиянию.

"Для нас в Германии очевидно, что мы должны поддерживать вас на европейском пути. Это расширение – в интересах ЕС, Германии и Молдовы", – сказал Олаф Шольц.

Последний перед этим визит немецкого канцлера в Молдову состоялся 12 лет назад, в 2012 году, тогда эту должность занимала Ангела Меркель.

На следующей неделе в Кишинев приедут президенты государств Балтии.

Напомним, 1 августа в Молдове официально началась президентская предвыборная кампания, которая является крайне важной – и для действующей власти, и для ее партнеров на Западе, и для Кремля, пытающегося вернуть Молдову в свою орбиту.

Подробнее о выборах в Молдове – в видеоблоге "ЕвроПравды" и статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.