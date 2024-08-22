У Німеччині зростає кількість людей, які щоденно їздять на роботу на значні відстані

У Німеччині спостерігають зростання частки людей, які щоденно здійснюють далекі поїздки на роботу, так званий ком’ютинг; зараз це близько 20 млн осіб.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

За результатами дослідження Федерального інституту досліджень з питань будівництва, міст і розвитку територій у Бонні, станом на 2023 рік у Німеччині майже 20,5 млн працюючих людей мали місце роботи не у громаді свого проживання.

Порівняно з 2022 роком, ця кількість зросла на 140 тисяч осіб, хоча через зміну інших показників їхня частка серед працевлаштованих залишилась такою ж – 60%.

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Середня довжина шляху на роботу у 2023 році складала 17,2 км в один бік, а для окремих регіонів і населених пунктів середній шлях на роботу в один бік складав понад 27 км.

Близько 7% людей їздять на роботу далі як за 30 км, але у дослідженні не уточнювали, чи це щоденні поїздки, чи ці працівники нерідко працюють з дому.

Мюнхен опинився на першому місці серед німецьких міст, куди щоденно їздить на роботу з інших містечок регіону найбільша кількість людей. У 2023 року поза межами Мюнхена проживали майже 455 тисяч людей, які там працюють.

Наступні позиції у цьому списку займають Франкфурт на Майні, Гамбург, Берлін та Кельн. Для усіх цих міст показники зростають.

Інше дослідження показало, що минулого місяця німці провели у корках дорогою на роботу у середньому 40 годин і витратили через це пальне на кілька мільярдів євро.

Раніше у Німеччини опублікували статистику смертності за 2023 рік, найпоширеніші причини смерті в країні залишились незмінними.

Нагадаємо, у Копенгагені минулого місяця проводили експеримент із системою винагород за екологічні вчинки мешканців і гостей міста.



