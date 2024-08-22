В Германии растет число людей, ежедневно ездящих на работу на большие расстояния

В Германии наблюдают рост доли людей, ежедневно совершающих дальние поездки на работу, так называемый комьютинг; сейчас это около 20 млн человек.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По результатам исследования Федерального института исследований по вопросам строительства, городов и развития территорий в Бонне, по состоянию на 2023 год в Германии почти 20,5 млн работающих людей имели место работы не в общине своего проживания.

По сравнению с 2022 годом, это количество выросло на 140 тысяч человек, хотя из-за изменения других показателей их доля среди трудоустроенных осталась такой же – 60%.

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Средняя длина пути на работу в 2023 году составляла 17,2 км в одну сторону, а для отдельных регионов и населенных пунктов средний путь на работу в одну сторону составлял более 27 км.

Около 7% людей ездят на работу дальше 30 км, но в исследовании не уточняли, это ежедневные поездки или эти работники нередко работают из дома.

Мюнхен оказался на первом месте среди немецких городов, куда ежедневно ездит на работу из других городов региона наибольшее количество людей. В 2023 году за пределами Мюнхена проживали почти 455 тысяч человек, которые там работают.

Следующие позиции в этом списке занимают Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Берлин и Кельн. Для всех этих городов показатели растут.

Другое исследование показало, что в прошлом месяце немцы провели в пробках по дороге на работу в среднем 40 часов и потратили из-за этого горючее на несколько миллиардов евро.

Ранее в Германии опубликовали статистику смертности за 2023 год, самые распространенные причины смерти в стране остались неизменными.

Напомним, в Копенгагене в прошлом месяце проводили эксперимент с системой вознаграждений за экологические поступки жителей и гостей города.

