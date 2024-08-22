Німецький корвет прибув до Лондона під звуки "Імперського маршу" з "Зоряних воєн"

Корвет класу "Брауншвайг" німецького військово-морського флоту вразив британців вибором музики під час буксирування: його супроводжував "Імперський марш" – саундтрек до фільму "Зоряні війни", який часто асоціюється із головним лиходієм Дартом Вейдером.

Про це повідомили німецьке видання Spiegel та британське BBC, пише "Європейська правда".

Телерадіокомпанія BBC опублікувала кадри, на якому корвет буксирують заднім ходом через Темзу біля Тауерського мосту. На палубі видно моряків та чути "Імперський марш" із саундтреку до фільму "Зоряні війни".

So, this happened on the Thames ... 😂 Sound on! pic.twitter.com/iuEg6RnXZv Реклама: August 21, 2024

Речник німецького ВМС пояснив журналістам, що вибір музики був за капітаном та не мав "жодного глибинного сенсу".

Нагадаємо, 17 серпня близько 100 пожежників виїхали на ліквідацію пожежі в Сомерсет-хаусі в центрі Лондона.

Наступного дня у німецькому Лейпцигу сталась пожежа на оглядовому колесі, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб.