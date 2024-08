Немецкий корвет прибыл в Лондон под звуки "Имперского марша" из "Звездных войн"

Корвет класса "Брауншвейг" немецкого военно-морского флота поразил британцев выбором музыки во время буксировки: его сопровождал "Имперский марш" – саундтрек к фильму "Звездные войны", который часто ассоциируется с главным злодеем Дартом Вейдером.

Об этом сообщили немецкое издание Spiegel и британское BBC, пишет "Европейская правда".

Телерадиокомпания BBC опубликовала кадры, на котором корвет буксируют задним ходом через Темзу у Тауэрского моста. На палубе видно моряков и слышен "Имперский марш" из саундтрека к фильму "Звездные войны".

So, this happened on the Thames ... 😂 Sound on! pic.twitter.com/iuEg6RnXZv

