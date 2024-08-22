Німецькі ЗМІ судяться з "АдН" через відмову в допуску на партійний захід

Редакції кількох німецьких ЗМІ, зокрема Spiegel і Bild, вирішили подати до суду на ультраправу "Альтернативу для Німеччини" через відмову пускати їхніх журналістів на партійний захід у Тюрингії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомив зокрема Welt.

Німецькі партії та їхні земельні осередки часто влаштовують неформальні заходи перед виборами, на яких ЗМІ можуть поспілкуватись із посадовцями та урядовцями.

Осередок "АдН" у Тюрингії, де 1 вересня відбудуться земельні вибори, теж організував такий захід, але вирішив не запрошувати туди видання групи Axel Springer: Welt, Bild, Spiegel і TAZ, при цьому іншим виданням доступ не обмежуватимуть.

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У коментарі Welt представник "Альтернативи для Німеччини" пояснив обмеження відсутністю місць для акредитації.

У відповідь видання подали заяву про тимчасову судову заборону проти осередку "АдН" у Тюрингії до земельного суду Ерфурта. Вони сподіваються, що суд зобов’яже партію допустити їх на захід.

"Ми побоюємося обмеження свободи преси", – заявив представник групи Axel Springer.

Як нагадує Welt, це вже не перший випадок, коли "Альтернатива для Німеччини" в Тюрингії обмежує доступ журналістів. Приміром, у листопаді минулого року суд зобов’язав її надати групі репортерів ARD доступ на партійну конференцію.

У Тюрингії "АдН" кілька років перебуває під наглядом спецслужб як правоекстремістська організація, а з травня цього року цей статус наклали і на її молодіжне крило.

Червневе опитування показувало, що ультраправі є лідерами симпатій виборців у Тюрингії та можуть розраховувати на майже третину голосів.