Немецкие СМИ судятся с "АдГ" из-за отказа в допуске на партийное мероприятие

Редакции нескольких немецких СМИ, в частности Spiegel и Bild, решили подать в суд на ультраправую "Альтернативу для Германии" (АдГ) из-за отказа пускать их журналистов на партийное мероприятие в Тюрингии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщил, в частности, Welt.

Немецкие партии и их земельные ячейки часто устраивают неформальные мероприятия перед выборами, на которых СМИ могут пообщаться с должностными лицами и чиновниками.

Ячейка "АдГ" в Тюрингии, где 1 сентября состоятся земельные выборы, тоже организовала такое мероприятие, но решила не приглашать туда издания группы Axel Springer: Welt, Bild, Spiegel и TAZ, при этом другим изданиям доступ ограничивать не будут.

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В комментарии Welt представитель "Альтернативы для Германии" объяснил ограничение отсутствием мест для аккредитации.

В ответ издания подали заявление о временном судебном запрете против ячейки "АдГ" в Тюрингии в земельный суд Эрфурта. Они надеются, что суд обяжет партию допустить их на мероприятие.

"Мы опасаемся ограничения свободы прессы", – заявил представитель группы Axel Springer.

Как напоминает Welt, это уже не первый случай, когда "Альтернатива для Германии" в Тюрингии ограничивает доступ журналистов. К примеру, в ноябре прошлого года суд обязал ее предоставить группе репортеров ARD доступ на партийную конференцию.

В Тюрингии "АдГ" несколько лет находится под наблюдением спецслужб как правоэкстремистская организация, а с мая этого года этот статус наложили и на ее молодежное крыло.

Июньский опрос показывал, что ультраправые являются лидерами симпатий избирателей в Тюрингии и могут рассчитывать на почти треть голосов.