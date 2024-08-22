Швеція оновить рекомендації щодо щеплень від мавпячої віспи

Агентство громадського здоров’я Швеції невдовзі оприлюднить оновлені рекомендації щодо щеплень від мавпячої віспи з урахуванням останнього розвитку епідемічної ситуації у світі.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Поточні рекомендації відомства ґрунтувалися на давніших варіантах мавпячої віспи, групою підвищеного ризику тоді вважали передусім чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками.

Державний епідеміолог Магнус Гісслен зазначив, що хоча такий спосіб зараження хворобою варіанту clade 1 справді дуже поширений, це не єдина група ризику.

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Нові рекомендації щодо щеплень будуть включати зокрема людей, яким потрібно їхати в країни з численними зареєстрованими випадками зараження.

Нагадаємо, 15 серпня Швеція підтвердила перший випадок захворювання на мавпячу віспу варіанту clade 1, що є першим відомим випадком у Європі.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я вдруге за два роки оголосила вірус мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я після спалаху в Демократичній Республіці Конго, який поширився на інші країни.

Франція пожертвує постраждалим від мавпячої віспи країнам 100 тисяч доз вакцини.