Швеция обновит рекомендации по прививкам от обезьяньей оспы

Агентство общественного здоровья Швеции вскоре обнародует обновленные рекомендации по прививкам от обезьяньей оспы с учетом последнего развития эпидемической ситуации в мире.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Текущие рекомендации ведомства основывались на более давних вариантах обезьяньей оспы, группой повышенного риска тогда считали прежде всего мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами.

Государственный эпидемиолог Магнус Гисслен отметил, что хотя такой способ заражения болезнью варианта clade 1 действительно очень распространен, это не единственная группа риска.

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Новые рекомендации по прививкам будут включать в частности людей, которым нужно ехать в страны с многочисленными зарегистрированными случаями заражения.

Напомним, 15 августа Швеция подтвердила первый случай заболевания обезьяньей оспой варианта clade 1, что является первым известным случаем в Европе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения второй раз за два года объявила вирус обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения после вспышки в Демократической Республике Конго, которая распространилась на другие страны.

Франция пожертвует пострадавшим от обезьяньей оспы странам 100 тысяч доз вакцины.