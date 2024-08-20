Франція пожертвує постраждалим від мавпячої віспи країнам 100 тисяч доз вакцини

Уряд Франції вирішив передати 100 тисяч доз вакцини проти мавпячої віспи mpox країнам, що постраждали від сплеску поширення цього вірусу.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомив голова французького уряду Габріель Атталь, пише "Європейська правда".

Атталь запевнив, що система охорони здоров'я Франції "перебуває у стані максимальної готовності" на тлі поширення вірусу, зокрема по всій країні вже відкрили 232 пункти вакцинації.

"На прохання президента Республіки Франція надасть 100 передасть доз вакцини. Ці дози будуть розподілені через Європейський Союз у регіони, де вірус активно циркулює", – додав він.

Реклама:

Наразі у Франції не зареєстровано жодного випадку захворювання на мавпячу віспу.

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила швидке поширення нового, більш небезпечного штаму мавпячої віспи, який отримав назву Clade 1b, надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Передача вірусу від людини до людини можлива під час тісного контакту. Основні симптоми захворювання – висока температура, висип, запалені лімфовузли, біль у м'язах, слабкість. Як правило, за два-чотири тижні людський організм справляється з вірусом, але в рідкісних випадках можливий летальний результат.

Минулого тижня у Швеції виявили першого хворого на мавпячу віспу, що стало першим таким випадком у Європі. Хоча медичне агентство ЄС очікує подальшого поширення вірусу, його ризик загалом оцінюють як низький.