Украина завершила переговоры о "соглашении по безопасности" с Ирландией

Украина и Ирландия в четверг, 22 августа, провели последний раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

Во время переговоров Украина и Ирландия "согласовали позиции по отдельным положениям документа и график следующих шагов".

Далее текст соглашения, говорят в ОП, финализируют и подготовят для подписания лидерами Украины и Ирландии "в ближайшее время".

Реклама:

Переговоры о двустороннем соглашении Украина и Ирландия начали ранее в августе.

На сегодня Украина подписала уже 25 таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.