Украина завершила переговоры о "соглашении по безопасности" с Ирландией
Новости — Четверг, 22 августа 2024, 18:29 —
Украина и Ирландия в четверг, 22 августа, провели последний раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.
Во время переговоров Украина и Ирландия "согласовали позиции по отдельным положениям документа и график следующих шагов".
Далее текст соглашения, говорят в ОП, финализируют и подготовят для подписания лидерами Украины и Ирландии "в ближайшее время".
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Переговоры о двустороннем соглашении Украина и Ирландия начали ранее в августе.
На сегодня Украина подписала уже 25 таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.
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