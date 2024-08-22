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У Швейцарії очікують зростання дефіциту бюджету через витрати на оборону і клімат

Новини — Четвер, 22 серпня 2024, 19:28 — Марія Ємець

Швейцарський уряд прогнозує зростання дефіциту бюджету у наступні чотири роки через необхідність більших витрат на оборону та заходи для протидії змінам клімату.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер 22 серпня у швейцарському уряді оголосили, що прогнозують зростання дефіциту бюджету у 2028 році до 2,54 млрд франків у зв’язку з тим, що необхідні інвестиції очікувано будуть перевищувати податкові надходження. 

Головними факторами зростання дефіциту стануть витрати на сферу оборони та модернізація для відмови від викопного палива. 

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Хоча Швейцарія є нейтральною країною, вона також активізувала оборонні закупівлі з початком повномасштабної війни Росії проти України і будує нові дата-центри з метою забезпечити меншу вразливість до кібератак. 

У період з 2024 до 2028 року швейцарські витрати на зброю зростуть в середньому на 5,4% на рік.

Ще одним фактором збільшення дефіциту є заплановані програми підтримки бізнесу для швидшого зменшення викидів парникових газів. 

На додачу, мають зрости витрати на пенсії. 

В уряді хочуть подумати над способами більше збалансувати бюджет та призначили робочу групу, яка має ще раз проаналізувати усі статті видатків.

Раніше швейцарський уряд виявив помилку в прогнозах пенсійного бюджету на майже 5 млрд доларів.

Нагадаємо, у липні в ЄС ініціювали процедуру надмірного дефіциту бюджету щодо семи країн-членів.

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Швейцарія
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