В Швейцарии ожидают роста дефицита бюджета из-за расходов на оборону и климат

Швейцарское правительство прогнозирует рост дефицита бюджета в следующие четыре года из-за необходимости больших расходов на оборону и меры по противодействию изменениям климата.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг 22 августа в швейцарском правительстве объявили, что прогнозируют рост дефицита бюджета в 2028 году до 2,54 млрд франков в связи с тем, что необходимые инвестиции ожидаемо будут превышать налоговые поступления.

Главными факторами роста дефицита станут расходы на сферу обороны и модернизация для отказа от ископаемого топлива.

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Хотя Швейцария является нейтральной страной, она также активизировала оборонные закупки с началом полномасштабной войны России против Украины и строит новые дата-центры с целью обеспечить меньшую уязвимость к кибератакам.

В период с 2024 до 2028 года швейцарские расходы на оборону вырастут в среднем на 5,4% в год.

Еще одним фактором увеличения дефицита являются запланированные программы поддержки бизнеса для быстрого уменьшения выбросов парниковых газов.

В дополнение, должны вырасти расходы на пенсии.

В правительстве хотят подумать над способами больше сбалансировать бюджет и назначили рабочую группу, которая должна еще раз проанализировать все статьи расходов.

Ранее швейцарское правительство обнаружило ошибку в прогнозах пенсионного бюджета на почти 5 млрд долларов.

Напомним, в июле в ЕС инициировали процедуру чрезмерного дефицита бюджета по семи стран-членов.