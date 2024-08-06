Уряд Швейцарії виявив помилку в прогнозах пенсійного бюджету на майже $5 млрд

Федеральне відомство соціального страхування Швейцарії (FSIO) у вівторок, 6 серпня, заявило, що прогнозовані витрати на виплати пенсій до 2033 року будуть на 4 мільярди швейцарських франків (4,7 мільярда доларів) нижчими від прогнозу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Як заявило FSIO, витрати федерального бюджету на пенсії за віком та у зв'язку з втратою годувальника у 2033 році, ймовірно, становитимуть приблизно на 6% нижче, ніж передбачалося раніше.

Розбіжність спричинили "дві неправильні формули" в програмі розрахунку, каже відомство. Для вирішення проблеми воно доручило двом дослідницьким інститутам розробити нові моделі розрахунку до кінця серпня.

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Міністерка внутрішніх справ Швейцарії Елізабет Бауме-Шнайдер на цьому тлі розпорядилася провести адміністративне розслідування, аби з'ясувати, як могла статися помилка в розрахунках.

Новина викликала критику з боку лівих швейцарських партій та профспілок, які заявили, що саме надмірний дефіцит у пенсійній системі міг вплинути на рішення референдуму 2022 року про підвищення пенсійного віку для жінок.

Швейцарські "Зелені" вже оголосили, що планують оскаржити результати того референдуму, де за збільшення пенсійного віку жінок до 65 проголосували лише понад 50,5% громадян.

Нагадаємо, в березні у Швейцарії на референдумі проголосували за підвищення пенсійних виплат для літніх людей, а також проти підвищення встановленого законом пенсійного віку.