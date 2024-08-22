Покійна Єлизавета ІІ нібито назвала Трампа "дуже грубим", він каже – фейк

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп обурився твердженню, що покійна королева Великої Британії Єлизавета ІІ нібито скаржилась на його грубість.

Про це Трамп сказав у коментарі Daily Mail, повідомляє "Європейська правда".

Цього тижня у Британії вийшла нова біографія Єлизавети ІІ авторства письменника Крейга Брауна, де згадується візит Трампа до Лондона у 2018 році та його зустріч з королевою.

"Через кілька тижнів після візиту президента Трампа вона зізналася одному гостю на обіді, що вважає його "дуже грубим": їй особливо не сподобалося, що він не переставав озиратися через її плече, немов у пошуках когось цікавішого", – йдеться в книзі.

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Експрезидент США назвав твердження Брауна "абсолютно неправдивим".

"Я поняття не маю, хто автор (книги. – Ред.), але насправді все було зовсім навпаки. У мене були чудові стосунки з королевою. Я подобався їй, а вона подобалася мені", – сказав він.

Трамп також назвав автора "мерзотником" (в оригіналі sleazebag) і запевнив, що "був улюбленим президентом" Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, під час зустрічі з британською королевою експрезидент США поставив її в незручне становище під час обходу почесної варти, а потім приватно скаржився на те, як вона змусила його чекати.