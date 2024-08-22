Покойная Елизавета ІІ якобы назвала Трампа "очень грубым", он говорит – фейк
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп возмутился утверждению, что покойная королева Великобритании Елизавета II якобы жаловалась на его грубость.
Об этом Трамп сказал в комментарии Daily Mail, сообщает "Европейская правда".
На этой неделе в Британии вышла новая биография Елизаветы II авторства писателя Крейга Брауна, где упоминается визит Трампа в Лондон в 2018 году и его встреча с королевой.
"Через несколько недель после визита президента Трампа она призналась одному гостю на обеде, что считает его "очень грубым": ей особенно не понравилось, что он не переставал оглядываться через ее плечо, словно в поисках кого-то более интересного", – говорится в книге.
Экс-президент США назвал утверждение Брауна "абсолютно ложным".
"Я понятия не имею, кто автор (книги. – Ред.), но на самом деле все было совсем наоборот. У меня были прекрасные отношения с королевой. Я нравился ей, а она нравилась мне", – сказал он.
Трамп также назвал автора "мерзавцем" (в оригинале sleazebag) и заверил, что "был любимым президентом" Елизаветы II.
Напомним, во время встречи с британской королевой экс-президент США поставил ее в неловкое положение во время обхода почетного караула, а затем в приватном порядке жаловался на то, как она заставила его ждать.