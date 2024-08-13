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Латвія передає Україні 500 безпілотників

Новини — Вівторок, 13 серпня 2024, 16:23 — Іванна Костіна

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про передачу Україні чергового пакета безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Безпілотники передають Україні в рамках коаліції дронів.

"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку  українцям у виконанні різноманітних бойових завдань", – написав Спрудс в X (Twitter).

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Нещодавно повідомляли, що Латвія підготувала наступну партію допомоги для України із 2500 безпілотників, які нададуть поступово протягом липня у рамках "коаліції дронів".

Перед цим стало відомо, що Латвія і Німеччина домовилися про спільну закупівлю безпілотників для підтримки України.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".

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