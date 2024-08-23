Вільнюс виділив 1,5 млн євро на "війну" з вуличними графіті

Міська влада Вільнюса оголосила кампанію "нульової толерантності" до свавільних вуличних графіті та виділяє 1,5 млн євро на відмивання стін, а також підготувала заходи протидії порушникам.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Мер Вільнюса Валдас Бенкурскас анонсував масштабні роботи з очищення стін будівель, конструкцій шляхопроводів тощо від свавільних графіті, а також посилення протидії порушникам.

"Толерантність буде нульовою", – пообіцяв мер.

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Всього у найближчі роки планують відмити близько 220 тисяч квадратних метрів стін. У першу чергу займуться написами з непристойностями, провокаціями, образами тощо.

На очищення стін виділяють 1,5 млн євро на найближчі півтора року.

E. Blažio / LRT

На додачу планують розширення мережі камер, що мають зупинити охочих намалювати нові графіті, та розробили систему швидких повідомлень про інциденти – через вільнюський додаток на зразок "Київ цифровий" та через сайт.

Штраф за перше зафіксоване порушення сягатиме 160 євро, а за повторні - 600 євро. Кошти зі штрафів будуть спрямовувати на відмивання стін, за які відповідає місто, тоді як власники приватних об’єктів повинні будуть вирішувати проблему самостійно.

У поліції зі свого боку зазначили, що будуть проводити кампанію роз’яснень, орієнтовану на підлітків, щоб пояснити мотиви заборони та межу між вуличним мистецтвом і вандалізмом.

Одночасно мер наголосив, що Вільнюс готовий до співпраці з вуличними митцями, з умовою, що творчий задум і місце розпису будуть завчасно погоджені.

За останній рік у Вільнюсі відкрили 9 проваджень у зв’язку з несанкціонованими графіті, за минулий рік – 21.

Також у Вільнюсі з 12 серпня почали штрафувати на суму до 180 євро водіїв електросамокатів і велосипедів, які залишають транспортні засоби в недозволених місцях.

А в Естонії вирішили прокласти на тестовій ділянці "зелений" асфальт, щоб зменшити екологічний слід дорожнього покриття.