Вільнюс виділив 1,5 млн євро на "війну" з вуличними графіті
Міська влада Вільнюса оголосила кампанію "нульової толерантності" до свавільних вуличних графіті та виділяє 1,5 млн євро на відмивання стін, а також підготувала заходи протидії порушникам.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
Мер Вільнюса Валдас Бенкурскас анонсував масштабні роботи з очищення стін будівель, конструкцій шляхопроводів тощо від свавільних графіті, а також посилення протидії порушникам.
"Толерантність буде нульовою", – пообіцяв мер.
Всього у найближчі роки планують відмити близько 220 тисяч квадратних метрів стін. У першу чергу займуться написами з непристойностями, провокаціями, образами тощо.
На очищення стін виділяють 1,5 млн євро на найближчі півтора року.
На додачу планують розширення мережі камер, що мають зупинити охочих намалювати нові графіті, та розробили систему швидких повідомлень про інциденти – через вільнюський додаток на зразок "Київ цифровий" та через сайт.
Штраф за перше зафіксоване порушення сягатиме 160 євро, а за повторні - 600 євро. Кошти зі штрафів будуть спрямовувати на відмивання стін, за які відповідає місто, тоді як власники приватних об’єктів повинні будуть вирішувати проблему самостійно.
У поліції зі свого боку зазначили, що будуть проводити кампанію роз’яснень, орієнтовану на підлітків, щоб пояснити мотиви заборони та межу між вуличним мистецтвом і вандалізмом.
Одночасно мер наголосив, що Вільнюс готовий до співпраці з вуличними митцями, з умовою, що творчий задум і місце розпису будуть завчасно погоджені.
За останній рік у Вільнюсі відкрили 9 проваджень у зв’язку з несанкціонованими графіті, за минулий рік – 21.
Також у Вільнюсі з 12 серпня почали штрафувати на суму до 180 євро водіїв електросамокатів і велосипедів, які залишають транспортні засоби в недозволених місцях.
А в Естонії вирішили прокласти на тестовій ділянці "зелений" асфальт, щоб зменшити екологічний слід дорожнього покриття.