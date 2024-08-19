В Естонії вперше прокладуть "зелений" асфальт

Транспортний департамент в Естонії 21 серпня прокладе на тестовій ділянці "зелений" асфальт, щоб зменшити екологічний слід дорожнього покриття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє естонський мовник ERR.

За повідомленням департаменту, це стане першою спробою застосувати в Естонії асфальтове дорожнє покриття, в якому бітум, що виготовляється з нафти, частково замінять сполучним полімером рослинного походження лігніном.

"Зелений" асфальт укладуть на тестовій ділянці проїжджої частини та пішохідно-велосипедної доріжки на дорозі Мяекюла-Коеру-Капу.

Реклама:

Лігнін є складною полімерною сполукою, яка просочує стінки рослинних клітин у процесі їхнього здерев'яніння. Він має високу міцність на стиск і застосовується в хімічній промисловості для виробництва різних матеріалів.

Нагадаємо, в Італії майже на 900 євро оштрафували пенсіонера, який сам залатав вибоїну на дорозі.

А у Вільнюсі зник асфальт, який поклали перед минулорічним самітом НАТО.