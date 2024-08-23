Вильнюс выделил 1,5 млн евро на борьбу с уличными граффити

Городские власти Вильнюса объявили кампанию "нулевой толерантности" к своевольным уличным граффити и выделяют 1,5 млн евро на отмывку стен, а также подготовили меры противодействия нарушителям.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Мэр Вильнюса Валдас Бенкурскас анонсировал масштабные работы по очистке стен зданий, конструкций путепроводов и т.д. от своевольных граффити, а также усиление противодействия нарушителям.

"Толерантность будет нулевой", – пообещал мэр.

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Всего в ближайшие годы планируют отмыть около 220 тысяч квадратных метров стен. В первую очередь займутся надписями с непристойностями, провокациями, оскорблениями и тому подобное.

На очистку стен выделяют 1,5 млн евро на ближайшие полтора года.

E. Blažio / LRT

В дополнение планируют расширение сети камер, которые должны остановить желающих нарисовать новые граффити, и разработали систему быстрых сообщений об инцидентах – через вильнюсское приложение наподобие "Киев цифровой" и через сайт.

Штраф за первое зафиксированное нарушение будет достигать 160 евро, а за повторные – 600 евро. Средства со штрафов будут направлять на отмывание стен, за которые отвечает город, тогда как владельцы частных объектов должны будут решать проблему самостоятельно.

В полиции со своей стороны отметили, что будут проводить кампанию разъяснений, ориентированную на подростков, чтобы объяснить мотивы запрета и границу между уличным искусством и вандализмом.

Одновременно мэр подчеркнул, что Вильнюс готов к сотрудничеству с уличными художниками, с условием, что творческий замысел и место росписи будут заранее согласованы.

За последний год в Вильнюсе открыли 9 производств в связи с несанкционированными граффити, за прошлый год – 21.

Также в Вильнюсе с 12 августа начали штрафовать на сумму до 180 евро водителей электросамокатов и велосипедов, которые оставляют транспортные средства в неположенных местах.

А в Эстонии решили проложить на тестовом участке "зеленый" асфальт, чтобы уменьшить экологический след дорожного покрытия.