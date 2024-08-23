Німецькі ультраправі готуються заснувати європейську партію

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" має намір заснувати європейську партію, щоб, імовірно, претендувати на отримання фінансування з бюджету Європейського Союзу.

Про це йдеться в розслідуванні телеканалів NDR та WDR, повідомляє "Європейська правда".

Стверджується, ніби федеральна виконавча рада "Альтернативи для Німеччини" – керівний орган партії на загальнонімецькому рівні – ухвалила рішення про створення європейської партії.

На це вказує зокрема те, що представники "АдН" за погодженням із партійним керівництвом заснували асоціацію під назвою "Європа суверенних націй" – так називається й очолювана німецькими ультраправими група в Європарламенті з 25 депутатів.

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До асоціації увійшли зокрема лідери "АдН" Тіно Хрупалла та Аліса Вайдель. У її статуті фактично прямо вказана участь партій із інших країн ЄС і, як зауважують журналісти, "обов'язкова" відданість цінностям Євросоюзу.

Як припускають NDR та WDR, "Альтернатива для Німеччини" може розраховувати таким чином на отримання європейського фінансування. Інші політичні групи Європарламенту також заснували такі партії.

Але для отримання такого фінансування "АдН" має подати заявку не пізніше кінця вересня. Крім того, створення європейської партії ще має погодити з’їзд німецьких ультраправих, який відбудеться в середині наступного місяця.

"Європа суверенних націй" у Європарламенті налічує 25 депутатів із восьми країн, але переважна більшість мандатів – 14 – припадають на "Альтернативу для Німеччини".

Партію у червні вигнали з групи "Ідентичність і демократія", яка об’єднує європейські ультраправі та популістські політсили.

Водночас "Європа суверенних націй" так і не змогла отримати жодної керівної посади в Європарламенті.