Немецкие ультраправые готовятся основать европейскую партию

Ультраправая "Альтернатива для Германии" намерена основать европейскую партию, чтобы, вероятно, претендовать на получение финансирования из бюджета Европейского Союза.

Об этом говорится в расследовании телеканалов NDR и WDR, сообщает "Европейская правда".

Утверждается, что федеральный исполнительный совет "Альтернативы для Германии" – руководящий орган партии на общегерманском уровне – принял решение о создании европейской партии.

На это указывает в частности то, что представители "АдГ" по согласованию с партийным руководством основали ассоциацию под названием "Европа суверенных наций" – так называется и возглавляемая немецкими ультраправыми группа в Европарламенте из 25 депутатов.

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В ассоциацию вошли в частности лидеры "АдГ" Тино Хрупалла и Алиса Вайдель. В ее уставе фактически прямо указано участие партий из других стран ЕС и, как отмечают журналисты, "обязательная" преданность ценностям Евросоюза.

Как предполагают NDR и WDR, "Альтернатива для Германии" может рассчитывать таким образом на получение европейского финансирования. Другие политические группы Европарламента также основали такие партии.

Но для получения такого финансирования "АдГ" должна подать заявку не позднее конца сентября. Кроме того, создание европейской партии еще должен согласовать съезд немецких ультраправых, который состоится в середине следующего месяца.

"Европа суверенных наций" в Европарламенте насчитывает 25 депутатов из восьми стран, но подавляющее большинство мандатов – 14 – приходится на „Альтернативу для Германии".

Партию в июне выгнали из группы "Идентичность и демократия", которая объединяет европейские ультраправые и популистские политсилы.

В то же время "Европа суверенных наций" так и не смогла получить ни одной руководящей должности в Европарламенте.