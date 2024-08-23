Патріарх Сербії порівняв заборону РПЦ в Україні із гоніннями християн Давнього Риму

Патріарх Сербської православної церкви Порфирій висловив підтримку Українській православній церкві Московського патріархату на тлі ухваленого Верховною радою закону, який дозволяє обмежити діяльність пов’язаних із Росією релігійних організацій.

Листа Порфирія на адресу митрополита УПЦ МП Онуфрія виклали на сайті Сербської православної церкви 23 серпня, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави сербської церкви, він "із глибоким обуренням" сприйняв повідомлення про те, що український парламент ухвалив закон про "заборону діяльності автономної Української православної церкви".

Він згадав, як забороняли Сербську православну церкву під час Другої світової війни через "неприхований тоталітарний, злочинний режим одного маріонеткового фашистського творіння", а нині "сестринська Церква в Україні переслідується позірно демократичною владою, яка складається з її співвітчизників".

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"З неспокоєм у наших серцях, любі брати по Христу, відчуваємо, що на прикладі Української православної церкви впроваджується новий тоталітаризм, в якому не діє максима Святого рівноапостольного імператора Костянтина", – каже Порфирій, маючи на увазі імператора Римської імперії Костянтина, що в IV столітті дозволив християнство після років заборони.

Далі патріарх Сербської православної церкви прямо каже, що рішення українського парламенту повертає українське суспільство "до часів римських гонінь на Церкву Христову".

Нагадаємо, 20 серпня Верховна рада в цілому ухвалила закон №8371 про заборону в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні правоохоронці відкрили провадження щодо низки священників УПЦ МП через підтримку російської агресії.

Проросійський віцепрем'єр Сербії Александар Вулін напередодні також розкритикував заборону в Україні Російської православної церкви, вважаючи, що після цього така ж доля чекає і Сербську православну церкву.