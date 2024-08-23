Патриарх Сербии сравнил запрет РПЦ в Украине с гонениями христиан Древнего Рима

Патриарх Сербской православной церкви Порфирий выразил поддержку Украинской православной церкви Московского патриархата на фоне принятого Верховной Радой закона, который позволяет ограничить деятельность связанных с Россией религиозных организаций.

Письмо Порфирия в адрес митрополита УПЦ МП Онуфрия выложили на сайте Сербской православной церкви 23 августа, сообщает "Европейская правда".

По словам главы сербской церкви, он "с глубоким возмущением" воспринял сообщение о том, что украинский парламент принял закон о "запрете деятельности автономной Украинской православной церкви".

Он вспомнил, как запрещали Сербскую православную церковь во время Второй мировой войны из-за "неприкрытого тоталитарного, преступного режима одного марионеточного фашистского творения", а сейчас "сестринская Церковь в Украине преследуется внешне демократической властью, которая состоит из ее соотечественников".

Реклама:

"С беспокойством в наших сердцах, дорогие братья по Христу, чувствуем, что на примере Украинской православной церкви внедряется новый тоталитаризм, в котором не действует максима Святого равноапостольного императора Константина", – говорит Порфирий, имея в виду императора Римской империи Константина, который в IV веке разрешил христианство после лет запрета.

Далее патриарх Сербской православной церкви прямо говорит, что решение украинского парламента возвращает украинское общество "к временам римских гонений на Церковь Христову".

Напомним, 20 августа Верховная рада в целом приняла закон №8371 о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

С начала полномасштабного вторжения в Украину правоохранители открыли производство в отношении ряда священников УПЦ МП из-за поддержки российской агрессии.

Пророссийский вице-премьер Сербии Александар Вулин накануне также раскритиковал запрет в Украине Русской православной церкви, считая, что после этого такая же судьба ждет и Сербскую православную церковь.