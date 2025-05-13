У Німеччині погрожують РФ наслідками у разі відмови від переговорів у Туреччині

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль погрожує Росії "наслідками", якщо та не пристане на пропозицію провести переговори між лідерами України та РФ 15 травня у Туреччині.

Його слова цитує Tagesschau, пише "Європейська правда".

Вадефуль закликав Росію "сісти за стіл переговорів" та зазначив, що 15 травня є "важливою датою" для можливого закінчення війни в Україні.

"Росія не повинна залишати там порожнє крісло, а повинна з'явитися, якщо вона серйозно зацікавлена в мирі", – заявив німецький міністр закордонних справ.

Водночас якщо Росія не прийме пропозицію президента України Володимира Зеленського про переговори, Вадефуль погрожує Москві подальшими кроками.

"У такому випадку будуть також наслідки. Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як Росія просто продовжує цю війну", – наголосив він.

Напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.

Президент США Дональд Трамп говорив, що очікує присутності обох лідерів у Туреччині.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.

Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.