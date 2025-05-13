Туреччина заявляє, що уважно стежить за розпуском PПK

У Туреччині кажуть, що уважно стежать за будь-якими спробами підірвати її мирну ініціативу щодо Робітничої партії Курдистану (РПК), яка оголосила про розпуск і припинення багаторічного збройного конфлікту з турецькою державою.

Про це повідомляє AP з посиланням на главу пресслужби президента Туреччини Фахреттіна Алтуна, пише "Європейська правда".

У понеділок РПК оголосила про припинення діяльності і роззброєння після чотирьох десятиліть протистояння владі Туреччини.

Попередні спроби мирного врегулювання Туреччини з угрупованням зазнали невдачі, востаннє у 2015 році.

З огляду на минулі невдачі, в адміністрації Реджепа Таїпа Ердогана висловили рішучість підтримати нинішню ініціативу і не допустити будь-яких зривів.

"Ми уважно стежимо за спробами саботувати процес і не дозволимо нікому перевіряти рішучість нашої держави в цьому питанні", – заявив Алтун.

Офіційні особи РПК не розкривають подробиць процесу роззброєння.

ЗМІ, наближені до уряду, повідомляють, що роззброєння триватиме три-чотири місяці, а зброя буде зібрана в спеціально визначених місцях на півночі Іраку під офіційним наглядом.

Нагадаємо, у лютому в Туреччині затримали 282 підозрюваних в рамках загальнонаціональної операції проти Робітничої партії Курдистану.

Турецька влада приписує зв’язки з РПК ув’язненому популярному меру Стамбула Екрему Імамоглу, який може скласти конкуренцію президенту Реджепу Таїпу Ердогану на наступних виборах, а також затриманому журналісту зі Швеції.