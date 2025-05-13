Сейм Литви сперечається через законопроєкт про безкоштовні аборти

У вівторок до парламенту Литви знову внесли законопроєкт про репродуктивне здоров'я, який розпалив нову дискусію про доступ до абортів, витрати на охорону здоров'я і репродуктивні права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Законопроєкт, поданий депутаткою від Соціал-демократичної партії Біруте Весайте, дозволить аборти до 12 тижнів без медичних показань і до 22 тижнів у випадках медичної необхідності, зґвалтування або інцесту.

Процедури можуть проводитися хірургічним або медикаментозним шляхом, а медикаментозні аборти будуть доступні за запитом пацієнтки через дистанційну медицину. Усі витрати покриватиме національний фонд медичного страхування.

Законопроєкт також містить положення про безкоштовну психологічну та соціальну підтримку жертв сексуального насильства, комплексну освіту з питань сексуальності на основі стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я та поліпшення доступу до контрацепції та профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Весайте заявила в парламенті, що закон відповідає міжнародним стандартам у сфері прав людини і підкреслює репродуктивне здоров'я як невід'ємне право.

Однак пропозиція викликала глибокі розбіжності в Сеймі і навіть у керівній коаліції.

Ріта Тамашунене, членкиня опозиційної Спілки литовських фермерів і зелених та Спілки християнських родин, виступила проти фінансування абортів із державного бюджету.

"Чому платники податків повинні платити за наслідки особистого вибору?" – запитала вона.

Депутатка також поставила під сумнів фінансове навантаження, пов'язане з наданням безкоштовних контрацептивів.

Агне Шірінскене з фракції "Демократи за Литву", що входить до коаліції, розкритикувала законопроєкт за те, що він представляє репродуктивне здоров'я як нове поняття.

"Аборти та статеве виховання вже передбачені в нормативних актах. Ми не вигадуємо нічого нового", – сказала вона, попередивши, що закон може поновити культурні війни та створити преференції для одних пацієнтів перед іншими.

Прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас висловив підтримку законопроєкту, назвавши його ознакою сучасного суспільства. Він визнав, що в соціал-демократичній фракції існують різні думки, але зазначив, що більшість членів, як очікується, проголосують за.

Спікер парламенту Саулюс Скверняліс висловив скептицизм щодо проєкту.

"Ми можемо обговорювати, чи повинні послуги бути безкоштовними, але я не переконаний, що це необхідно", – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці січня німецький Бундестаг ухвалив закон, який поширює дію декретної відпустки на жінок, у яких стався викидень після 13 тижнів вагітності.

У квітні 2024 року депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.