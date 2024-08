Лидеры государств Балтии поздравили Украину с 33-й годовщиной независимости

Президенты государств Балтии утром 24 августа опубликовали поздравления для

#Ukraine has shown immense bravery in their fight against evil. The civilized world stands with 🇺🇦 – on the right side. We have no doubt 🇺🇦 will force the aggressor to make peace. Warmest wishes to President @ZelenskyyUa & 🇺🇦 on Independence Day! Україно, ми з тобою #СлаваУкраїні pic.twitter.com/O5RTOa6UIE – Alar Karis (@AlarKaris) August 24, 2024

украинцев к 33-й годовщине провозглашения независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Литвы Гитанас Науседа записал короткое видеообращение с поздравлением, адресованное украинскому народу и президенту Владимиру Зеленскому.

Happy Independence Day, dear friend @ZelenskyyUa& brave people of #Ukraine!



In #Lithuania we have no doubt that 🇺🇦will win, become a member of 🇪🇺& NATO, grow stronger& prosper.



🇱🇹 will continue being your strongest supporter. You can always count on us! pic.twitter.com/1W27TgM89G – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2024

"Украинцы как никто знают цену свободы и независимости. Храбрость украинцев, которые защищают свою страну, вызывает восторг всего мира. Сейчас Украина является бастионом свободной демократической Европы. Здесь, в Литве, мы не сомневаемся, что Украина победит, что Украина станет членом ЕС и НАТО, что Украина будет развиваться и процветать", – заявил он.

Науседа заверил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку литовцев, и завершил обращение лозунгом "Слава Украине".

Президент Эстонии начал свое видеообращение на украинском языке и процитировал строки из произведения Леси Украинки, уже в переводе, что "кто освободится сам, тот будет свободен, кто освободит кого – в неволю возьмет".

"Вы продемонстрировали огромную храбрость в борьбе против зла. Цивилизованный мир – на стороне Украины, что означает – на правильной стороне. Мы не сомневаемся, что Украина заставит агрессора договариваться о мире", – заявил президент Эстонии Алар Карис.

Обращение он также завершил словами на украинском "Украина, мы с тобой – навсегда. Слава Украине".

Видеообращение записал и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Вы – нация мужества, силы и решимости. Украинцы снова и снова доказывают это миру. Украина победит агрессора, а Латвия будет рядом с вами. Слава Украине!", – заявил он.

Valsts prezidenta @edgarsrinkevics apsveikums Ukrainas Neatkarības dienā // Greetings from the President of Latvia @edgarsrinkevics on Ukraine's Independence Day 🇺🇦🇱🇻



"Jūs esat varonības, spēka un apņēmības pilna tauta, un jūs to nemitīgi apliecināt visai pasaulei." pic.twitter.com/QVGXF9oplR – Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) August 24, 2024

Поздравление подготовил также министр обороны Латвии Андрюс Спрудс, видео записали вероятно вечером 23 августа на Майдане Независимости.

Напомним, на следующей неделе балтийских лидеров ожидают с визитом в Молдове.