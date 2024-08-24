Будівлю Єврокомісії увечері 23 серпня підсвітили кольорами прапора України
На День державного прапора України 23 серпня, у переддень Дня незалежності України, будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили кольорами українського прапора.
Як повідомляє "Європейська правда", фото у своєму X (Twitter) опублікувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні увечері, у переддень Дня незалежності України, наша будівля світиться кольорами українського прапора, вшановуючи незламний дух і хоробрість наших українських друзів.
Україна вистоїть у ційн війні і займе місце у нашій європейській родині. Слава Україні!", – написала фон дер Ляєн.
Tonight, on the eve of Ukraine’s Independence Day, our building shines in the colours of the Ukrainian flag.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 23, 2024
Honouring the unbreakable spirit and bravery of our Ukrainian friends.
Ukraine will prevail in this war and take its place in our European family.
Slava Ukraini! pic.twitter.com/EH0EgBt85Q
Вдень перед тим перед будівлею Європарламенту розгорнули 30-метровий прапор України.
Нагадаємо, президенти держав Балтії записали відеозвернення з привітаннями для українців до Дня незалежності.
Також офіційно повідомили, що до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда і візьме участь у святкуваннях.