Будівлю Єврокомісії увечері 23 серпня підсвітили кольорами прапора України

На День державного прапора України 23 серпня, у переддень Дня незалежності України, будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили кольорами українського прапора.

Як повідомляє "Європейська правда", фото у своєму X (Twitter) опублікувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні увечері, у переддень Дня незалежності України, наша будівля світиться кольорами українського прапора, вшановуючи незламний дух і хоробрість наших українських друзів.

Україна вистоїть у ційн війні і займе місце у нашій європейській родині. Слава Україні!", – написала фон дер Ляєн.

Tonight, on the eve of Ukraine’s Independence Day, our building shines in the colours of the Ukrainian flag.



Honouring the unbreakable spirit and bravery of our Ukrainian friends.



Ukraine will prevail in this war and take its place in our European family.



Slava Ukraini! pic.twitter.com/EH0EgBt85Q