Здание Еврокомиссии вечером 23 августа подсветили цветами флага Украины

На День государственного флага Украины 23 августа, в канун Дня независимости Украины, здание Еврокомиссии в Брюсселе подсветили цветами украинского флага.

Как сообщает "Европейская правда", фото в своем X (Twitter) опубликовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня вечером, в канун Дня независимости Украины, наше здание светится цветами украинского флага, чествуя несокрушимый дух и храбрость наших украинских друзей.

Украина выстоит в этой войне и займет место в нашей европейской семье. Слава Украине!", – написала фон дер Ляйен.

Tonight, on the eve of Ukraine’s Independence Day, our building shines in the colours of the Ukrainian flag.



Honouring the unbreakable spirit and bravery of our Ukrainian friends.



Ukraine will prevail in this war and take its place in our European family.



Slava Ukraini! pic.twitter.com/EH0EgBt85Q