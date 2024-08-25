У Німеччині перевіряють причетність ІДІЛ до нападу з трьома загиблими

Федеральна прокуратура Німеччини взяла під свій контроль розслідування нападу з ножем в західному місті Золінген, внаслідок якого загинули три людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Речниця прокуратури повідомила агентству, що слідство ведеться проти головного підозрюваного, який раніше сам здався поліції.

Федеральна прокуратура веде розслідування убивств, а також вивчає можливу приналежність чоловіка до терористичного угруповання ІДІЛ.

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Раніше "Ісламська держава" заявляла, що напад здійснив один з її членів.

Поліція заявила, що підозрюваний взяв на себе відповідальність за напад, і зараз його допитують.

Також повідомляли про затримання 15-річного підлітка, який міг мати розмову з підозрюваним у нападі. Свідки стверджують, що чули, як заарештований та інший чоловік говорили про можливий напад з ножем.

Нагадаємо, у місті неподалік Дюссельдорфа на заході Німеччини стався напад з ножем під час святкувань дня міста, троє людей загинули і ще вісім були поранені.