У Німеччині затримали підозрюваного у нападі з трьома загиблими

Німецькі правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох та пораненні вісьмох осіб під час фестивалю в місті Золінген.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як зазначено у спільній заяві поліції та місцевої прокуратури, 26-річний чоловік визнав вину у скоєнні злочину.

"Причетність цієї людини на даний час інтенсивно розслідується", – ідеться у повідомленні.

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Міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль після поліцейської операції завив, що "людина, яку ми насправді шукали весь день, зараз перебуває під вартою"

"Щодо затриманого є не лише підозри, а й докази, але наразі рано говорити, чи затримання успішним", – сказав він.

За даними ЗМІ, підозрюваний нападник, одяг якого "був брудним і заплямованим кров'ю", сам здався поліцейському патрулю.

Є інформація, що підозрюваний – це 26-річний сирієць, який приїхав до Німеччини наприкінці 2022 року і подав заяву про надання притулку в країні.

Раніше він не потрапляв у поле зору німецьких служб безпеки.

У МВС Північного Рейну-Вестфалії не коментували ці повідомлення.

Перед цим повідомляли про затримання 15-річного підлітка, який міг мати розмову з підозрюваним у нападі. Свідки стверджують, що чули, як заарештований та інший чоловік говорили про можливий напад з ножем.

Нагадаємо, у місті неподалік Дюссельдорфа на заході Німеччини стався напад з ножем під час святкувань дня міста, троє людей загинули і ще вісім були поранені.

Нещодавно в МВС Німеччини запропонували розширити повноваження Федерального відомства кримінальної поліції, зокрема щодо таємних обшуків, аргументуючи це загрозою ісламістського тероризму. Проте міністр юстиції висловився проти.

Також запропонували посилити закони, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів.