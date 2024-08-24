У Німеччині затримали 15 річного підлітка у зв’язку з нападом з трьома загиблими

Поліція німецького Дюссельдорфа повідомила про затримання підлітка у зв’язку з смертельним нападом у місті Золінген.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Поліція оголосила на пресконференції, що затриманому 15 років. Правоохоронці встановлюють ступінь його причетності до злочину.

Як повідомляє Spiegel, заарештований – 15-річний киргиз. Він жив у гуртожитку для біженців.

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Він міг мати розмову на фестивалі в Золінгені з імовірним підозрюваним, який переховується від правосуддя. Свідки стверджують, що чули, як заарештований та інший чоловік говорили про можливий напад з ножем.

Таким чином, 15-річного підлітка звинувачують у тому, що він не повідомив про запланований злочин. Наразі хлопець відмовляється давати свідчення.

Головний прокурор Маркус Касперс заявив на пресконференції в поліцейській дільниці Вупперталя: "Згідно зі свідченнями свідків, раніше невідома особа незадовго до нападу розмовляла з підлітком про наміри, які б відповідали виконанню злочину".

За словами слідчих, вони поки не знають, чи є ця особа виконавцем злочину. Свідки розмови самі не були свідками злочину.

Німецькі ЗМІ також повідомили, що у сміттєвому баку в центрі Золінгена знайшли знаряддя вбивства – ніж.

Нагадаємо, у місті неподалік Дюссельдорфа на заході Німеччини стався напад з ножем під час святкувань дня міста, троє людей загинули і ще вісім поранені.

Нещодавно в МВС Німеччини запропонували розширити повноваження Федерального відомства кримінальної поліції, зокрема щодо таємних обшуків, аргументуючи це загрозою ісламістського тероризму. Проте міністр юстиції висловився проти.

Також запропонували посилити закони, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів.